Erdoğan. Özgür Özel'den 'özür' bekliyor: Millete hakaret eden şahsı onur konuğu yaptılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

Cumhur İttifakı olarak 'birlik ve bütünlük içinde' olduklarını belirten Erdoğan, "Bu milletle kadar ortaklığı yapmış Türkiye sevdalısı bir kadroyuz" dedi.

"ORTADA FOL YOKKEN KOLTUK KAVGASI VERİYORLAR"

Çiftçilerin ve işçilerin karşılaştığı maddi zorlukların fakında olduklarını belirten Erdoğan, muhalefeti 'koltuk kavgası yapmak' ile eleştirdi:

"Milletimizin her siteminin başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim bu millete aşkımız var. Biz dertliyiz dertli. Muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz. İş bilmezlikleri artık kendi tabanlarının bile sabrını taşırıyor. Bunlar daha ortada fol yokken koltuk kavgası veriyor. Verdikleri sözün arkasında durmak gibi erdemler zaten lugatlarında yer almıyor. Bunun yerine ayak oyunları ve kumpas var. Kendi siyasi kariyerleri dışında hiçbir şey düşünmüyorlar. Değiştik, normalleştik dediler. Helalleştik dediler ama millete hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular.

'SAYIN ÖZEL'İN MİLLETE ÖZÜR BORCU OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

İnsanda biraz mahçubiyet olur. Hakaret ile düşünceyi ayıracak kadar feraset olur. Milletin ezini çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf, siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmüştür. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz. Sorumlu siyaset anlayışına ihtiyaç duyuyoruz. Tüm partilerden sağduyu bekleyen tavır bekliyoruz."

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından partideki 'yenilenme' sürecinin devam ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"31 Mart seçimleri sonrası bir taraftan iç muhasebemizi yapıyor, bir taraftan da milletimizin sandıkta verdiği mesajların gereğini yapıyoruz. Muhalefetin kendi kendine şişirdiği balon sönmekte, Türk siyasetinde taşlar yerli yerine oturmaktadır. Kongre maratonumuzu resmen başlattık. Delege seçimlerimizi tamamladıktan sonra belde ve ilçe kongrelerimize 'Bismillah' diyeceğiz.

Ak Parti sıradan bir parti değildir. Ak Parti, Tükiye'nin merkezini temsil eden en büyük partidir. Partimizin sosyal değişimleri doğru okuma ve yönlendirme misyonu da vardır. Bu ülkeye en önemli senelerini kaybettirmiş ucuz tartışmaların peşine takılmayalım. Biz kendimiz olduğumuz müddetçe kimse bizim yükselişimizi engelleyemez. Bizi bugünlere getiren başkalarının yanlışları değil kendi doğrularımızdır."