Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı: Çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Nevruz Günü Anma Programı'nda konuştu.

Konuşmasına kutlamayla başlayan Erdoğan, "Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız, diklenmeyeceğiz" dedi.

"21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım" diyen ve Ramazan ayını da kutlayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Barış, huzur ve istikrar dolu geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz. Nevruz bizim hem tarihimizde hem kültürümüzde önemli bir yer tutar. Baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan Nevruz, gönül coğrafyamızın dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Bugün medeniyet havzamızın dört bir yanında Nevruz'un yani yeni günün çiçekleri açıyor. Nevruz ile kutlanan tabiatın dirilişi, aynı zamanda gönüllerdeki ümitlerin de direnişidir. Nevruz tüm milletimizin, coğrafyamızın bayramıdır.

Türk Devletleri Teşkilatı'nda 3 Ekim'de olduğu gibi 21 Mart'taki Nevruz'u resmi tatil olarak kutlama yönündeki teklifimizi ileteceğiz. Kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak. Türk dünyası olarak bizim en büyük güvencemiz birliğimiz ve beraberliğimizdir."

"SON DÜZLÜĞÜN DE AŞILACAĞINA İNANIYORUM"

Güncel konulara da değinen Erdoğan, 'süreç' hakkında şunları söyledi:

"'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda bazı önemli eşikleri geride bıraktık. Son düzlüğün de aşılacağına inanıyorum. Ülkemizi ve bölgemizi terör müsibetinden kurtardıktan sonra çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Ülkemizde tam bir asır sonra kanla çizilmek istenen haritalara dur diyecek ve emperyalistlerin bizi birbirimize kırdırma politikasına karşı duracağız. Türk milletine mensup olmanın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunu yaşayan herkesi 'terörsüz Türkiye' için güç birliği yapmaya davet ediyorum."

"SOKAKLARIMIZ KARIŞTIRILMAK İSTENİYOR"

Daha sonra İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu dahil 100'e yakın kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar hakkında ise şöyle konuştu:

"Böylesi özel bir günde İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Bir avuç kifayetsiz muhterisin Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.

'CHP'NİN ÇAĞIRDIĞI SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR'

CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır. Hırsızı, soygunu, hukuksuzluğu sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. CHP mevcut yönetim idaresinde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağına kadar battığı yolsuzluklar nedeniyle meşru zeminde siyaset yapma vasfını yitirmektedir. CHP'nin terör örgütleriyle arasına mesafe koyması gerektiği açık. Kimse marjinallerin peşine takılıp polise saldırıp, görevini yapan hakim ve savcıları tehdit ederek demokrasi ve milli iradeye meydan okuyarak artık hiçbir yere varamaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir.

'VANDALLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Sayın Özel, marjinal sol örgütlerin peşine takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli ve sorumlu davranmalıdır. Yapılan onca hırsızlığı, ahlaksızlığı, belediyelerde yapılan yolsuzluk düzenini savunabiliyorsanız çıkın, balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak çağırarak sokakları terörize edip gençleri provoke ederek vatandaşların huzurunu kaçırmayın. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne nasıl teslim olmadıysak bundan sonra vandallığa teslim olmayacağız. Dünkü saldırılarda yaralanan emniyet güçlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."