Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı: Kantarın topuzu kaçtı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimse muhalefet ediyorum bahanesiyle kendi ülkesini yabancılara şikayet edemez, ekonomisini batırmaya çalışmaz" dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonun ardından alınan alınan boykot kararı üzerinden muhalefeti hedef alan Erdoğan, Cumhıriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel'e yüklendi.

"TÜRKİYE'YE ZARAR VERİYOR"

"Muhalefette değişim görmeyi umdukça her seferinde hayal kırıklığına uğruyoruz. Genel başkanlar değişse de bu zihniyette zerre düzelme olmuyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin ana muhalefet partisi başkanı kendi ülkesini yabancı medyaya şikayet ediyor. İktidarı yıpratayım derken Türkiye'ye zarar veriyor, boykot çağrısı ile yerli ve milli markalara zarar veriyor. İhracatçılarımıza, istihdam sağlayan sanayicimize zarar veriyor. Adı yolsuzlukla, sahtecilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek için 85 milyonu hayal kırıklığına uğratıyor. Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur.

Bizim CHP'lilerin birbirini jurnallemesi bizi ilgilendirmez ama kendi ülkelerini jurnallemesini görmezden gelmeyiz. Kimse üreticilerimize zarar verme peşinde koşamaz. Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı. Sivil siyaseti zehirli söylemlerle etkilemek kabul edilemez. Türkiye bu toksik siyaset dilini 1960 öncesinden iyi bilir. 28 Şubat döneminden, 12 Eylül'den iyi bilir, Gezi kalkışmasından iyi bilir.

CHP'nin süratle normalleşmesi şart. Vesayet prangalarını kırmaları gerekiyor. Ülkenin gerçek gündemine dönmeleri gerekiyor. Sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum. Kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Bölgemizde ve dünyada tansiyon bu kadar yükselmişken yangına körükle gitme yanlışından dönülmesini diliyoruz."

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon politikasına yönelik de değerlendirmede bulunan Erdoğan, küresel gündeme vurgu yaparak, "Taşların yerine oturması biraz daha vakit alacak" dedi.

Enflasyon programın en önemli hedeflerinden birinin halkı hayat pahalılığından kurtarmak olduğunu söyleyen Erdoğan, "Son 2 yılda ciddi mesafe kat ettik. 11 aydır enflasyon kesintisiz düşüyor. Son 40 ayın en düşüğüne ulaştık. Depremin yaralarını hızla sararken geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl da sürdürüyoruz. Kayıt dışılıkla mücadelemiz de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, özetle şöyle konuştu: "Enflasyondaki direnç hala kırılamadı. Gümrük tarifeleri üzerinden alevlenen restleşmelerle artan gerilimin devam edeceği anlaşılıyor. Geniş yelpazede riskler ve tehditler giderek artıyor. Küresel ekonomi fırtınalı denizde ilerlemeye çalışıyor. Taşların yerine oturması biraz daha vakit alacak. Hükümet olarak fırtınalı sularda gemiyi limana güvenle oluşturacak plana projeye ve iradeye sahibiz. Her gün yenisi patlak veren krizlere rağmen soğukkanlı ve sabırlı yol alıyoruz. Artısını eksisini hesap ederek kararlarımızı uyguluyoruz. Reform programı ile ekonomimizi güçlendirdik. Programın en önemli hedeflerinden biri vatandaşı hayat pahalılığından kurtarmak. Son 2 yılda ciddi mesafe kat ettik. 11 aydır enflasyon kesintisiz düşüyor. Son 40 ayın en düşüğüne ulaştık. Depremin yaralarını hızla sararken geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl da sürdürüyoruz. Kayıt dışılıkla mücadelemiz de devam ediyor. Hesabını kitabını doğru tutanı korumaktır devletin görevi. Kayıt dışılığa göz yummak işini doğru yapan kardeşlerimizin hakkını yedirmektir. Dış dengede de tablo olumlu."