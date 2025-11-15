Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı: Sokak ağzıyla muhalefet yapıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının ilk bölümünde deprem konutlarının yapımsürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başk gayemiz yok. Biz yaraları sarmanın gayretindeyiz" dedi.

Devletin tüm imkanlarını depremzedeler için kullandığını savunan Erdoğan, bazı siyasilerin depremzedeleri kullandığını savundu. Erdoğan, "Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları, meydanda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var, ne duyan var" dedi. Erdoğan, depremzedelerin talep ve beklentilerine kulaklarını tıkamadıklarını söyledi.

Depremden etkilenen tüm şehirleri yeniden ayağa kaldırdıklarını iddia eden Erdoğan, "Konutlarımızın yüzde 78'ini tamamladığımız, 350 bininci yuvamızın anahtarını Adıyaman'da teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYKIRI TEK BİR SESE TAHAMMÜL YOK"

Devamla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Öyle bi faşizm ki aykırı tek bir sese tahammül yok" ifadelerini kullandı.

Özel'i üslubu üzerinden eleştiren Erdoğan, CHP liderini sokak ağzıyla muhalefet yapmakla suçladı. Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin genel başkanı sokak ağzıyla siyaset yapar mı? Biz de bu üsluba maruz kalıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizler de zaten çok iyi görüyorsunuz. Gece gündüz çalışıyor, sizi yuvalarınıza yerleştirmek için çaba harcıyoruz.

11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yuvalarınızın hayırlı olmasını diliyorum.

Adıyaman gerçekten çok büyük acı yaşadı, yıkım yaşadı... Adıyaman ile birlikte 11 ilimiz zarar gördü. Millet ve devlet olarak gerçekten zor bir imtihandan geçtik. Devasal bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık.

"DEPREM TURİSTLERİNİ GÖRDÜK"

Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi millet burada can derdinde iken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimiz kapı dışarı atıldı. Depremzedelerimizin aşağılandığı horlandığı sahnelere şahitlik ettik.

Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük. Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık.

Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri, 'kazanırsak Türkiye'yi uyum içerisinde yöneteceğiz' dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, her gün çark ediyor, geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı ayırabilene helal olsun.

Çıkıyor hergün birilerini tehdit ediyor, yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin kime ne faydası olacak? CHP Genel Başkanının bu uslubu en çok da CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir. Ana muhalefet partisinin genel başkanı sokak ağzıyla siyaset yapar mı? Biz de bu üsluba maruz kalıyoruz.

"YARGI MENSUPLARINA HAKARET EDİYOR, BİRİLERİNİ TEHDİT EDİYOR"

Oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımıza her gün 3-5 kez konuşuyor, ne dediğini anlayan var mı? Milletin faydasına kurduğu bir cümle var mı?

Her gün yargı mensuplarına hakaret ediyor, birilerini tehdit ediyor. Yargıyı siyasallaştırmanın kime ne faydası olacak? Hukuki davalarını güncel siyasete meze etmenin ne faydası var? CHP genel başkanının dürüstlükten uzak üslubu en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir. Bizim kadar onlar da rahatsız. Bıkmışlar, yılmışlar, usanmışlar.

Değerli kardeşlerim sınırlarımızın ötesinde bu kadar kriz varken, ülkemiz için çözüm beklenirken biz bu zatın yaptıklarıyla, sözleriyle zerre kadar ilgilenmiyoruz. Bu zatın milletin milyarlarca lirasını talan eden şebekeyi aklama çabalarıyla ilgilenmiyoruz. Bu şahsın iyice gençlerin eğlencesi haline gelen zavallı halleriyle ilgilenmiyoruz. Biz sadece işimize bakıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...