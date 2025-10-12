Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı: Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da, Hayri Gür Spor Salonu'nda 'Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bugün şu müjdeyi sizlere vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız" dedi.

"ÇATIŞMALARIN DURMASI İÇİN TEMAS HALİNDEYİZ"

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4. yılına girmek üzere. Her iki tarafta da on binlerce ölü, kayıp ve yaralı var. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Türkiye olarak burada dengeli ve hakkaniyetli bir politika izliyoruz. Çatışmaların durması ve barışın tesisi için iki ülkeyle de temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Hamdolsun şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinde herhangi bir zafiyet oluşmadı. Rızkını Karadeniz'in bereketli sularından kazanan kardeşlerimizin işinde, gücünde bir sorun yaşanmadı. Tabii arzumuz, savaşın bir an önce sona ermesidir. Çünkü her savaşta olduğu gibi burada da kazanan kan tüccarlarıdır. Savaş baronlarının servetleri büyürken, bakıyorsunuz kaybeden halklar oluyor, sokaktaki vatandaş oluyor, bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Biz, bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."

"GAZZE'YE YARDIM GİRİŞİMLERİ HIZLANDI"

Hamas-İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına da değinen Erdoğan, "Gazze'ye yardım girişimleri hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı" diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti: "Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı. Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Biz bölgemizde istikrar istiyoruz. Herkes için güvenlik istiyoruz. Kendimiz için neyi murat ediyorsak Filistin'deki, Suriye'deki, Sudan'daki, Yemen'deki mazlumlar içinde aynısını murat ediyoruz. İnşallah, bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine, sırf muhalefet etmek adına kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor" dedi.

Erdoğan, şunları ifade etti: "Buradan CHP Genel Başkanı'na sormak lazım. Hadi kendine saygın yok, işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok? Taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Diyet borcunu ödemek uğruna Türk demokrasisini Batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor? Hadi kendi itibarını umursamıyorsun, bari bu milletin gururunu ayağa düşürme, başkalarına çiğnetme. Madem vatana, millete bir hayrın dokunmuyor, en azından zarar verme. Bunlar değişmez, bunlar düzelmez, bunlar iflah olmaz. Bu içler acısı hallerini gördükçe inanın ben ülkemiz adına üzülüyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun diyorum."