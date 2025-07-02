Erdoğan, Özgür Özel ve CHP'yi hedef aldı: Dileğimiz, Ankara merkezli siyaset yapmasıdır

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen "AKP Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı"na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik" dedi.

"Bu kadro, alkış almak için müstevliler karşısında eğilen bir kadro değildir" diyen Erdoğan, "Bu kadro, kendi ülkesini süklüm püklüm bir halde yabancılara ve yabncı basın kuruluşlarına şikayet eden bir kadro değildir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Özgür neredeydi? Almanya'da... Ne yapmaya gitti? AK Parti'yi şikayet etmeye... Bizim böyle bir derdimiz yok" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in LeMan Dergisi'ne yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamayı hedef alan Erdoğan, "Alçaklığı masum göstermek uğruna akla ziyan argümanlar öne sürüyor. Utanmadan, sıkılmadan gerçekleri çarpıtmak için kırk dereden su getiriyor. CHP Genel Başkanı'na sadece şunu söylüyorum; milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu sen göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Özgür, git bir göz doktoruna görün. Hadi yolsuzlukları, hırsızlıkları, sahtekarlıkları, belediyeleri saran rant ve rüşvet düzenini diyet borcundan dolayı savunuyorsun. Peki bu küstahlığı niye savunuyorsun? Haramilere canlı kalkan oluyorsun da hadsizlere niçin sahip çıkıyorsun? O saçma sapan cümleleri kurarken hiç mi yüzün kızarmadı? Böyle bir hassas konuda kendini rezil rüsva ederken hiç mi 'ne yapıyorum' diye sormuyorsun?"

CHP'ye ve Özgür Özel'e yüklenen Erdoğan, "CHP tek başına karar alma ehliyeti olmayan bir şahsın ve şürekasının elinde giderek marjinalleşmekte, Türk siyasetini enfekte eden söylemlerin merkez üssüne dönüşmektedir. Türkiye'nin ana muhalefet partisi şu an yönetilmiyor. Dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor. Özgür Özel'in girdiği yol çıkmaz sokaktır" diye konuştu.

Erdoğan, "AK Parti olarak bizim samimi dileğimiz, ülkemizin ana muhalefet partisinin kendisini süratle toparlaması, rotasını bulması ve Ankara merkezli siyaset yapmasıdır" diye konuştu.