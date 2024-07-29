Erdoğan 'özür dilemeli' demişti: Mahmud Abbas yakında Türkiye'ye geliyor

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Abbas'ın ziyaret davetine icabet etmediğini ve bu nedenle "özür dilemesi gerektiğini" söylemişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'özür dilemeli' sözleri tartışılırken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Büyükelçi Mustafa, ziyaretin zamanlamasının diplomatik kanallar ve uygun protokoller aracılığıyla kesinleştirilmesi için görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Mahmut Abbas’ı Meclis’te bir konuşma yapması için davet ettiğini hatırlatan Büyükelçi Mustafa, bu konuşmanın planlanması için iki ülke arasındaki resmi diplomatik iletişimlerin devam ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yapan Büyükelçi Mustafa, Türkiye'nin "Filistin halkının haklarına olan sarsılmaz desteğine yüksek bir takdirle yaklaştıklarını" ifade etti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'ye davet edilmediği iddialarına ilişkin şunları söylemişti:

"Ülkemden bazı siyasi partiler diyorlar ki, 'Hükümet Filistin Başkanı'nı Türkiye'ye davet etsin, parlamentoda konuştursun' Size davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas'ın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Biz davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistinli kardeşlerimiz adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil, kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir? Gazze'deki katliama ses çıkarmayanların aynısı başka ülkelerin başına geldiğinde tepki vereceğini kim iddia edebilir?"