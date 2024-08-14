Erdoğan, "Özür dilesin" dediği Abbas ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’na hitap etmek için Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi" denildi.

NE OLMUŞTU?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Meclis'te konuşması için yaptıkları çağrıya cevap vermediğini söylediği Abbas hakkında, “Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?” ifadelerini kullanmıştı.