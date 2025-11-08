Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde Türkiye'nin, Pakistan'daki terör saldırıları ile Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Zafer Günü Töreni" için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, "Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri, ticaret başta olmak üzere enerji, savunma sanayii gibi alanlarda daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini" ifade etti.

Erdoğan, "Türkiye'nin Pakistan'daki saldırıları ile Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini ve iki ülke arasında sağlanan ateşkesin sürdürülmesini önemli bulduğunu" belirtti.

Erdoğan, "bu çerçevede taraflar arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrarla sonuçlanmasını temenni ettiklerini ve sürece katkı sunmaya devam edeceklerini" ifade etti.

Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine ve konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini vurguladı.