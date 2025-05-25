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Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve uluslararası konular ele alınacak.

Güncel
  • 25.05.2025 12:43
  • Giriş: 25.05.2025 12:43
  • Güncelleme: 25.05.2025 12:46
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşecek
Fotoğraf: AA (Arşiv)

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün (25 Mayıs Pazar) İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif’i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek; iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Şubat ayında İslamabad’ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecektir." denildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacak.

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