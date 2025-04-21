Erdoğan, Papa Francis için başsağlığı mesajı yayınladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için başsağlığı mesajı yayınladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaşamını yitiren Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için başsağlığı mesajı yayınladı.
Erdoğan, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."
Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2025
Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak…