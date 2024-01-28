Erdoğan partisinin Eskişehir adaylarını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, partisinin Eskişehir adaylarını tanıttığı toplantıda muhalefeti hedf aldı. Erdoğan, "CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok" ifadesini kullandı.

Erdoğan, partisinin Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

AKP, Eskişehir'de bir ilçeyi Büyük Birlik Partisi'ne, bir ilçeyi ise Yeniden Refah Partisi'ne bıraktı. Üç ilçe ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakıldı.

Söz konusu adaylarla birlikte AKP, Eskişehir'de büyükşehir belediyesi ile birlilte toplam 10 ilçede aday göstermiş oldu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına şüphe duymuyorum. Biz milletimize aşığız, biz ülkemize hizmet etmeye meftunuz. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi, bütün otobanlar nasıl inşa edildi.

Geçtiğimiz 14-28 Mayıs tarihlerinde vermiş olduğunuz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizle omuz omuza vererek, Türkiye'nin istikbali üzerine oynanan tüm oyunları bozduk.

Önümüzdeki seçimleri bu hazırlık çalışmalarının bir merhalesi olarak görüyoruz.

CHP'nin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka fikri olmayan bir zihniyete büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı cehalet dolu sözlerle bize sataşmaya çalışıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz onlar küçük hırslarla siyaset oyunları oynuyorlar. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin, kavgalarının içinde boğulup gitsinler biz eser siyasetiyle milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz.

CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok.

Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin içinde boğulup gitsinler. Biz milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz.

Hükumet olarak gerçekleştirdiğimiz projelerin milletimizin hayatına nüfuz edebilmesi için belediyelerin de buna ayak uydurması gerekiyor.

Erdoğan’ın açıkladığı Eskişehir belediye başkan adayları şu şekilde: Alpu: Alparslan Kokulu (MHP) Beylikova: Vahit Kara Çifteler: Kadir Bıyık (MHP) Günyüzü: Hidayet Özen (BBP) Han: Bekir Belceli İnönü: Serhat Hamamcı Mahmudiye: Murat Uçarel Mihalgazi: Zeynep Güneş Mihalıççık: Halil Sami Barış (MHP) Sarıcakaya: Faruk Güler (YRP) Odunpazarı: Özkan Alp Seyitgazi: Erhan Erden Sivrihisar: Hüseyin İlhan Tepebaşı: Hamit Yüzügüllü

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