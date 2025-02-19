Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'de bir türlü aşılamayan muhalefet boşluğu var. Türkiye'ye telafisi mümkün olmayan zararlar verdiler.

CHP'de gelen gideni aratır düzeni sayın Özel ile de bozulmadı. Sayın Özel, oturduğu koltuğun hakkını veremedi.

Şiir konusunda kendisini geliştirmek için sayın Özel'e bazı tavsiyeler verebiliriz.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Muhalefetin engellemelerine prim vermeden bu yüce çatı altında Türkiye'ye aşkla hizmet vereceğiz. Bize oy versin veya vermesin her bir vatandaşımızın emaneti bizlerin omuzlarındadır. Cumhur İttifakı ortağımız MHP'li arkadaşlarımıza da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlığına kavuşmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz.

12 Ekim'de başlayan kongre sürecimizden hamdolsun alnımızın akıyla çıktık.

"KONU YARGIDA"

Medyaya yansıyan iddiaların yenilir yutulur tarafı yok. Ana muhalefet cephesinde patlak veren iddiaları kendi seçmenlerinin de büyük bir teessüfle takip ettiğine inanıyorum. Son tartışmalarda bizim tavrımız bellidir. Biz şeffaflığın ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Temennimiz ortaya dökülen pisliklerin ana muhalefette arınmaya ve temizliğe vesile olmasıdır. Bizim onların hançer siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok. Konu yargıda, bizi dahil etmeye kalkmasınlar.

Bakın biz ne hançer biliriz ne de şaibeli iş yaparız. Siyasette de devlet işlerinde de bütün işlerimizi kanuna, nizama, teamüllere ve etik değerlere uygun icra ederiz.

Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. Üç ülkeyi kapsayan güneydoğu asya ziyaretimiz bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye dış siyasette ezberleri bozmaya devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...