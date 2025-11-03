Erdoğan posterini indiren lise öğrencilerine uzaklaştırma cezasına velilerden tepki

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi’nde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini indirdikleri öne sürülen 6 öğrenci hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Okul yönetiminin disiplin sürecini başlattığı karara öğrencilerin velileri ve eğitimciler tepki gösterdi.

Tepkiler bugün de okul önünde sürdü.

Eğitim İş ve Eğitim Sen okul önünde bir basın açıklaması yaparak yanlıştan dönülmesini istedi.

Açıklamada, "29 Ekim öncesi hafta bazı okul müdürleri okul WhatsApp gruplarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili okul binalarına Türk Bayrağı ve Atatürk posterlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı posterinin de asılacağına dair talimatlar paylaşmıştı. Eğitim Sen ve Eğitim İş'in de dahil olduğu çeşitli sendikalar ve demokratik kurumlar bu konuda 29 Ekim öncesi uyarı açıklamaları yapmıştı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi idaresi ne yazık ki bu uyarılara kulağını tıkamış 29 Ekim günü bir gerilime sebep olmuş, peşinden de sorunu çözmek yerine emniyete bildirerek gerilimin büyümesine sebep olmuş, okul o gün onlarca polisle doldurulmuştur" denilerek yaşanılanlar anlatıldı.

"MÜDÜR GÖREVDEN ALINMALI"

Okulların eğitim kurumları olduğu vurgulanarak, "Öğrencilerimiz akademik eğitim almalarının yanısıra bize emanet edilmiş 'çocuklar'dır; zihinsel, fiziksel, psikolojik gelişimleri ve dengelerini elden geldiğince gözetmek biz eğitimcilere düşmektedir. Sınav dönemi olması öğrencilerin mağduriyetini daha da artırmıştır. Okul müdürü maalesef bu meselede baştaki yanlışını, sonda daha büyük bir yanlışla sürdürmüş, krizi yönetmekte adeta sınıfta kalmıştır. Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi öğrencilerinin tamamını dolaylı olarak psikolojik yönden olumsuz etkileyen okul müdürünün görevinden alınmasını talep ediyoruz. Bugün olduğu gibi daima öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz, öğrencilerimize dokunmayın!" ifadeleri kullanıldı.