Erdoğan, protestoları hedef aldı: "Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları yine meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Üniversiteli Gençlerle İftar Programı"na katıldı.

Programda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı süren protestolara katılanları hedef aldı.

Erdoğan, hak, adalet, demokrasi ve özgürlük talebiyle sokağa çıkanları hedef alarak "Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır" dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anaların, babaların yüreklerinde sızısı hiç dinmeyen büyük yaralar açtılar. Sırf çıkarlarını korumak, menfaatlerini sürdürmek, paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna, bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini, fidan gibi delikanlılarını bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler.

"MEŞRU ZEMİNDE KALARAK BERTARAF EDECEĞİZ"

Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kışkırtmalara prim vermeyeceğiz, öfkemize kesinlikle yenilmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara asla girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Hakkını yedikleri yüz binlerce gencin yüzüne bakamayacak sahtekarların alçak senaryolarının parçası, figüranı, piyonu asla olmayacağız. Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları yine meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz.

Bakın biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Biz bu ülkeyi kolay kurmadık, bugünlere kolay getirmedik. Her karış toprağında bir aslanın yattığı bu cennet vatanı, sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı özellikle rica ediyorum. Sizi kendi bataklıklarına, kendi karanlık dünyalarına kendi çirkefliklerine çekmek isteyen ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istirham ediyorum. Gözü kendi çıkarlarından, şaibeyle geldikleri koltuklarından başka hiçbir şey görmeyen kifayetsizleri, kendi siyasi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi umursamayan muhterisleri, ademe mahkum etmenizi bekliyorum."

Protestolara tepki gösteren Erdoğan "Ülkemizde sergilenen vandallıkların, sarf edilen hakaret cümlelerinin binde biri Batı ülkelerinde yapılsa, görün müsebbiplerinin başına neler gelir. Hele hele polise, yargı mensuplarına, ülkenin yöneticilerine alçakça saldırılarda bulunanların anında defterini dürer, bir daha da gün yüzü göremezler" şeklinde konuştu.

Yurttaşların ve muhalefetin "demokrasi" anlayışını olmadığını savunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özgürlük derken sokakları tarihi camilerimizin avlularını ecdadın mezar taşlarını yakıp yıkmayı, ibadethanelerimizde alkol almayı kast ediyorsa biz hiçbir şartta orada olmayız, olamayız. 'Ben dilediğime şiddet uygularım, bu ülkenin polisine taşla, asitle, molotofkokteyli ile baltayla saldırırım, kimse de bana karışamaz' diyorlarsa, biz bunu hak ve özgürlükler dairesinde ele alamayız. Bugüne kadar kimsenin bize demokrasi dersi vermesine, insan hakları ve özgürlükler gibi kavramlar üzerinden milletin iradesine pusu kurmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz."

"VARACAĞI HİÇBİR MENZİL YOKTUR"

Erdoğan, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi sınırlarını bilmeye, ölçüyü korumaya, hak arama ile hakaret ve vandallık arasındaki çizgiyi geçmemeye davet ediyorum. Aksini yapmakta ve söylemekte ısrar edenler sadece kendilerine değil bu ülkeye ve millete de en büyük kötülüğü yapmış olacaklardır.

Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Gençlerimizin, terör örgütleri ve marjinal yapıların yanı sıra siyaseti rant aracına çeviren hırsızlar, yolsuzlar, ilkesizler tarafından kullanılmasına da izin vermeyeceğimizi burada tekrar hatırlatıyorum."