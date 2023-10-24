Erdoğan, Putin ile görüştü: "Batılı devletlerin sessizliği krizi önlenemez boyuta taşıdı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı devletlerin sessizliğinin Gazze'deki insani krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki şiddeti tırmanan çatışmalı sürecin seyrini ve bölgede yaşanan insani krizi ele aldı.

Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerin her geçen dakika arttığını belirten Erdoğan, Batılı devletlerin sessizliğinin de Gazze'deki insani krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti.

rdoğan, Türkiye'nin bölgede sükûnetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini söyledi.