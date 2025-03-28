Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Valadimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Açıklamaya göre; Erdoğan görüşmede, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya’nın iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu, Rusya–Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye’nin yakından takip ettiğini, Türkiye’nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

İkilinin görüşmesinde Karadeniz’de ticari gemilerin emniyeti meselesi de ele alındı.

SURİYE GÜNDEMİ DE ELE ALINDI

Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Suriye konusunda Rusya ile iş birliğine önem verdiğini belirtti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye’ye yönelik yaptırımların tümüyle kaldırılması için Türkiye ve Rusya’nın birlikte çalışabileceğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca Suriye’nin kaynaklarının Suriye yönetimine bırakılması gerektiğini, “Suriye Demokratik Güçleri”nin merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini desteklediğini belirtti.