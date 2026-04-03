Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları onaylamadığını, İran'ın bölge ülkelerine mukabelesini de tasvip etmediğimizi, savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu Hükümeti'nin bölge genelindeki saldırgan politikalarının önünün alınması gerektiğini, İsrail'in Kudüs'ün statüsünün aşındırılmasına yönelik adımlarına müsaade edilemeyeceğini belirtti.

SURİYE'DEKİ SON DURUM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'deki son durumu yakından takip ettiğini, Suriye'de istikrarı güçlendirecek her adımın Türkiye ve Rusya'nın ortak menfaatine olduğunu, buradaki kazanımların riske atılmamasının önemini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi için Türkiye'nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu, Türkiye'nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, Karadeniz'deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiğini, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini belirtti.