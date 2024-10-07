Erdoğan, Putin'in doğum gününü kutladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, "Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgede gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini" belirtti.

Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü tebrik etti.