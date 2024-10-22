Erdoğan-Putin zirvesinin tarihi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, BRICS Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında iki liderin görüşeceği tarihi paylaştı.

Programa göre, Putin ve Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya gelecek.