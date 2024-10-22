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Erdoğan-Putin zirvesinin tarihi belli oldu

Kremlin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kazan'da 23 Ekim'de düzenlenecek BRICS Zirvesi'nde bir araya geleceğini açıkladı.

Güncel
  • 22.10.2024 11:58
  • Giriş: 22.10.2024 11:58
  • Güncelleme: 22.10.2024 12:06
Kaynak: DHA
Erdoğan-Putin zirvesinin tarihi belli oldu
Fotoğraf: AA /Arşiv

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, BRICS Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında iki liderin görüşeceği tarihi paylaştı.

Programa göre, Putin ve Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya gelecek.

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