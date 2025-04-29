Erdoğan, Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak üzere bugün İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. Erdoğan, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İtalya’nın ikili ilişkilerini geliştirmek ve iki ülkenin iş birliğini ileriye taşımakta kararlı olduğunu, bu anlayışla 40 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları başta olmak üzere, bölgedeki tüm çatışmaların sonlandırılması için gayret gösterdiğini, bu bölgelerde öncelikle kalıcı ateşkese, ardından kalıcı barışa ulaşmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.