Erdoğan RTÜK sopasını gösterdi

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha RTÜK sopasını gösterdi. Yandaş kanallarda şeriat propagandası yapılırken Erdoğan, “Aile ile birlikte dini değerlerimizi dindarların hedef alındığını görüyoruz. Bütün dindarlara hakaret edilmekte, dindarlar ve dini değerler yıpratılmaktadır” diyerek RTÜK’e seslendi. Erdoğan ayrıca “Dijital hareket yeryüzündeki tüm dinleri yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir” diye konuştu.

Erdoğan, “Aile ile birlikte dini değerlerimiz ve dindarlar hedef alınıyor” diyerek “RTÜK gereğini” yapmalı" açıklamasında bulundu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı, cübbeli vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılmakta, itibar suikastları düzenlenmektedir. Siyasi hayatımızın tüm safhalarında desteğini bizden esirgemeyen insanlarımızın sırf inançları, sırf dış görünüşleri sebebiyle aşağılanmasına, üç beş kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz. Kimi zaman cahiller, kimi zaman az okumuşlar, kimi zaman da bilginin peşinden koşarken hikmeti ıskalamış yarım akıllılar medya üzerinden gençleri yanlış yönlendiriyor. Tek tük istisnai olumsuz örneklerden bütün dindarlara hakaret edilmekte, vakıflar, dernekler, tarikatlar linç edilmekte, dini ve dindarlar yıpratılmaktadır. 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplumlarımız adeta öcü gibi gösterilmekte, tahrik edilmektedir. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Üç beş kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyiz. Bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK başta olmak üzere bu konularda hızlı tedbirleri ele almalıdır.”

Öte yandan RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı, Ebu Hanzala ismiyle bilinen ve IŞID’in Türkiye emiri olduğu iddia edilen Halis Bayancuk’u yayına çıkaran Akit TV hakkında inceleme başvurusunda bulundu. Bayancuk, geçmiş yıllarda IŞID ve El Kaide yöneticiliği suçlamaları ile yargılanarak ceza almıştı.