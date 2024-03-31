Erdoğan rutin işlerine çabuk döndü: İran ve Hollanda liderleriyle görüştü

31 Mart yerel seçimleri ile ilgili sonuçlar gelmeye devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. Erdoğan, Hollanda Başkanı Mark Rutte ile de görüştü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri, İsrail’in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas’ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti" denildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.



Cumhurbaşkanı… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 31, 2024

BİR GÖRÜŞME DE HOLLANDA İLE

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO’nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte’ye, Türkiye’nin yeni Genel Sekreter’den beklentilerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO’nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 31, 2024

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.