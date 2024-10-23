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Erdoğan: Saldırıyı lanetliyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ile görüşmesinde "4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Güncel
  • 23.10.2024 18:18
  • Giriş: 23.10.2024 18:18
  • Güncelleme: 23.10.2024 18:50
Kaynak: iHA
Erdoğan: Saldırıyı lanetliyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazan'daki görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ile görüşmesinde "4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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