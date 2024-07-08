Erdoğan Şam’la temas arıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme mesajı veren AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir” diye konuştu.

Haber Merkezi

Almanya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye politikasındaki ‘U Dönüşü’ne hız verdi. Suriye savaşında Özgür Suriye Ordusu’ndan yana taraf olarak Esad yönetimine ateş püsküren Erdoğan, Suriye yönetimi ile yeniden ilişki kurmaya çalışıyor.

Erdoğan dün bir kez daha Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme mesajı verdi, “Biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir” dedi.

Erdoğan, Merih Demiral’ın Türkiye-Avusturya maçı sonrası “bozkurt” işareti yapması nedeniyle iki maç ceza almasını da eleştirdi, “Bu ceza açık söylemek gerekirse şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. Bunun izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. Bu karar vicdanları karartmıştır, ama millilerimizin moral ve motivasyonunu hamdolsun etkilememiştir” diye konuştu. Öte yandan El-Vatan Gazetesi, Suriye ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla gerçekleşecek müzakerelerin ilkinin Bağdat’ta yapılacağını yazdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Suriye ile görüşmemek için hiçbir sebep yok” açıklaması ardından Suriye’de yayın yapan El-Vatan Gazetesi Şam-Ankara görüşmelerine ilişkin bir haber geçti.

El-Vatan Gazetesi, Şam’daki bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre Şam-Ankara arasındaki görüşmelerinin ilk adresi Bağdat’ta olacak. Ancak taraflar arası gerçekleşecek müzakere tarihinin henüz belirlenmediği kaydedildi.