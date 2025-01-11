Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu: "Bulunduğumuz makamlarda hiç kimsenin diline, etkin kökenine bakmadık"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

"Bugüne kadar hep kardeşliği savunduk yine savunacağız" diyen Erdoğan, "Köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını reddediyoruz. İnançlar üzerinden insanların bölünmesini reddediyoruz. Hayat tarzı üzerinden vatandaşlarımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz. Bizim yolumuz kardeşlik ve muhabbet yoludur" dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"MİLLETİMİZLE KADER BİRLİĞİ YAPTIK"

"Kardeşliğin şehri Şanlıurfa'da bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm. Peygamberler şehri Urfa'nın himmet ışığından istifade etmeye çalıştık. Bizim Şanlıurfa ve Urfalı kardeşlerimle aramızda farklı bir bağ var. Çeyrek asırdır bu bağ asla kopmadı, sarsılmadı. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete darılma, kırılma olmaz. Tam 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz. Bu süreçte sayısız iftiraya, hakarete muhatap olduk. Okuduğumuz bir şiir nedeniyle hapse atıldığımız dönemler oldu. İçinizden biri olarak benim Urfalı vatandaşım hangi zorluklarla, engellerle karşılaştıysa aynısını yaşadık. Kız evlatlarını başörtüsünden dolayı yurt dışında okutmak zorunda kalan kardeşinizin. Pek çok hukuk cinayetine maruz kalmış bir vatan evladıyım. Ayrımcılığı iliklerimize kadar teneffüs etmemize rağmen, bulunduğumuz konumda kimsenin inancına etnik kimliğine bakmadık. Biz kimseyi ötekileştirmedik.

Türkiye'ye sığınmış Suriye muhacirleri zorla göndermekle tehdit ettiler. Kim, CHP. "Biz sizi tekrar Suriye'ye göndereceğiz" dedi. Suriyeli mazlumların yanında durduk. Sırf üç beş oy daha fazla alabilmek uğruna kimlerin kimlerle gizli anlaşmalar yaptığını umarım unutmadınız. Hitler özentisi siyaset yapanlara önce millet sandıkta dersini verdi, sonra da kendi partileri bir daha geri gelmemek üzere defetti. 13 seçimde yenildiklerini kabul edip çekilmeyi bilmiyorlar. Sosyal medyadan siyasi iklimi zehirlemeye devam ediyorlar. Ne düşündüklerini artık kimsenin umursamadığını bir türlü anlayamıyorlar.

"HER ZAMAN KARDEŞLİĞİ SAVUNDUK"

Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk yine savunacağız. Köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını reddediyoruz. İnançlar üzerinden insanların bölünmesini reddediyoruz. Hayat tarzı üzerinden vatandaşlarımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz. Bizim yolumuz kardeşlik ve muhabbet yoludur."