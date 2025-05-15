Erdoğan: Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu. Burada süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle: