Erdoğan seçim için 2028'i işaret etti, 'Oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değil' dedi!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara yeteri kadar etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. Çünkü bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir" ifadelerini kullandı.

Kadınlara seslenen Erdoğan, "Partimizi hak ettiği yere kadınlar taşıyacak. 2028 seçimlerinde yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Bu hedefin tutturulmasında sizden beklentimiz büyüktür" diye konuştu.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Açıklamasında muhalefeti de hedef alan Erdoğan, "Siz bakmayın muhalefetin hiç çalışmadan yiyip, içip sırtüstü yatarak 'armut piş ağzıma düş' mantığıyla iktidar beklemelerine. 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar, bu kafayla giderlerse daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Milletimiz ülkenin kaderini bu kifayetsiz muhterislere asla bırakmaz. Kadınlar evlatlarının geleceğini bu iş bilmezlere kesinlikle emanet etmez. Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülkenin meselelerine kafa yormadıkça, akıllı uslu çözümlerle milletin huzuruna çıkmadıkça bunlar ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynarlar."

"LGBT SAPKINLIĞI TEŞVİK EDİLİYOR"

Açıklamasına "Küresel kültürün baronları tarafından LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmekte ve özendirilmektedir" diyerek devam eden Erdoğan, "Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP'YE YÜKLENDİ

Muhalefeti hedef almayı sürdüren Erdoğan, "İktidar değiştirip bizi yıkamadıkça azgınlaşıyorlar, çirkefleşiyorlar, seviyeyi her seferinde biraz daha aşağıya çekiyorlar. Ne söylem, ne politika, ne eylem seviyesinde bizimle boy ölçüşemeyince kamu görevlilerine, hakim, savcılarımıza, hatta bizatihi milletimizin kendisine hakaret etmeye başladılar" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Şehirlerine hizmetle mükellef oldukları kurumları parası ve personeliyle yaptıkları trajikomik şovların malzemesi haline getirdiler. Hırsları boylarını öylesine aşıyor ki artık gizlemekte zorlanıyorlar. Kendi partilerindeki garip ve kirli ayak oyunlarını Türkiye siyasetinin temel meselesi göstermeye kalkacak kadar gerçeklerden kopmuş haldeler."

CHP'ye yüklenen Erdoğan, "Karşımızda Türkiye'nin ana muhalefet partisi mi, yoksa sirk çadırı mı var inanın belli değil! Hallerine baktıkça gülsek mi, ağlasak mı bilemiyorum. Genel başkanı elinde kırmızı kartla ortada dolanıyor. Eski genel başkan, ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. Sorun, kırmızı kart ne işe yarar bilmez. Sorun, sarı kart ne işe yarar onu da bilmez" diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti: "Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok, yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde konuşyor. Her taraflarından yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, taciz fışkıran teşkilatlarındaki kokuşma ayyuka çıkmış durumda, ama sorsanız ilkeli siyaset, etkili muhalefet yapıyorlar."

SEÇİM İÇİN 2028'İ İŞARET ETTİ

Seçim için bir kez daha 2028'i işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Sosyal medya gazıyla bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinden koltuk rüyası görenleri uyandırmak için 'en etkili ilaç sandıktır' diyorlar. Bunun için 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahalli idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Herhalde bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz. En küçük bir zafiyetin, en küçük bir rehavetin, en küçük bir gerilemenin bize en büyük maliyetler doğurabileceğini biliyoruz."