Erdoğan, Selman ile görüştü: İsrail saldırıları durdurulmalı

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Erdoğan'ın görüşmede, İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine değindi" denildi.