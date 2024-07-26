Erdoğan sermayeye güvence verdi: Ekonomimiz kabuk değiştiriyor, farklı bir lige yükseleceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ile ilgili açıklamasında sermayeye güvence vererek, "Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara asla fırsat vermeyiz" dedi. Ekonominin kabuk değiştirdiğini belirten Erdoğan, "İş dünyamız şunu çok iyi bilsin; inşallah bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İş insanlarına seslenen Erdoğan, "Yeter ki siz çalışın, üretin, istihdam sağlayın. Yeter ki siz Türkiye'nin üretim kapasitesine güç katın. Allah'ın izniyle bizi sizlerden hiçbir zaman kimse ayıramayacaktır" dedi.

Erdoğan, "Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz. Bugünkü toplantımız işte bu irademizin, işte bu samimiyetimizin, ileri teknolojiye atfettiğimiz önemin yeni bir sembolüdür" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU TEPKİSİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösteren Erdoğan, "Herhalde Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin alkışlandığını tüm dünya izledi, gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün Temsilciler Meclisi alkışlıyor" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Öbür taraftan Temsilciler Meclisi'nin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar, sinema filmi izler gibi çocukların, kadınların, bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan bir Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir, bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi, hani özgürlük, hani insan hakları!"

Erdoğan, şunları kaydetti: "Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin Gazzelinin kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan, bu caniye kürsü veren, bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını büyük bir şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız."

EKONOMİ AÇIKLAMASI

Ekonomi ile ilgili mesaj veren Erdoğan, "Türk ekonomisi çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Daha doğru bir ifadeyle kabuk değiştiriyor. İş dünyamız şunu çok iyi bilsin; inşallah bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutları dağıldığında Türkiye, yeni dönemin forveti olacak" diye konuştu.