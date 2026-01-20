Erdoğan, Shaquille O'Neal'la buluştu
NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi'nde buluştu. Erdoğan buluşmaya ilişkin Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Shaquille O'Neal daha önce İstanbul Festivali kapsamında geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye'ye gelmişti.