Erdoğan, Shaquille O'Neal'la buluştu

NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi'nde buluştu. Erdoğan buluşmaya ilişkin Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Spor
  • 20.01.2026 11:23
  • Giriş: 20.01.2026 11:23
  • Güncelleme: 20.01.2026 11:39
Kaynak: Spor Servisi
Instagram/rteerdogan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA efsanesi eski basketbolcu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki buluşmaya dair Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Shaquille O'Neal daha önce İstanbul Festivali kapsamında geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye'ye gelmişti.

