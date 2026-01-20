Erdoğan, Shaquille O'Neal'la buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA efsanesi eski basketbolcu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki buluşmaya dair Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Shaquille O'Neal daha önce İstanbul Festivali kapsamında geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye'ye gelmişti.