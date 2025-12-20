Erdoğan: Siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri devreye alacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda "Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde" konuştu.

Türkiye'nin savunma alanındaki harcamaları hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Savunma sanayii alanında yürüttüğümüz her projede ürün geliştirmekle kalmıyor ekosistemi ve teknoloji üretim kapasitesini de büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesi olduğunu belirten Erdoğan, 2025 yılında 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

"Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sağa sola karamsarlık aşılayan felaket tellallarına lütfen kulak asmayın. Biz bugüne kadar ne yaptıysak, unutmayın bunlara rağmen yaptık. Başka müjdelerimiz olacak. Karada, denizde, havada ve elbette siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri tek tek devreye alacağız. Biz hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz. Hayata geçirdiğimiz bütün bu yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil, barışı, istiklali, istikbali korumak içindir."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından bayrak çekme ve ilk sac kesim töreni yapıldı.