Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ticaret savaşlarının küresel ölçekte bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Bölgemizdeki değişimlerle küresel sistem temelden çatırdıyor.

İkinci cihan harbi sonrasında inşa edilen sistem temelden çatırdıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır.

Sahada ve masada en güçlü konumda bulunan ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye süreci en iyi okuyan ülkelerden biri. Türkiye şimal yıldızı gibi parlıyor. Ülkemiz yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri. Türkiye'siz denklem kurulamayacağını, kurulsa da yaşayamayacağını küresel aktörler de mecburen kabul ediyor. Türkiye icazet arayan değil, icazet aranan bir ülke haline gelmiştir. Biz rol lütfedilen figüran değil senaryosunu kendisi yazan bir aktörüz.

Batılı güçler yeni Türkiye'yi kabul etmişken ana muhalefet Türkiye'nin seviye atladığını hala anlayamadı. Batılı güçlerden izin almadan bırakın politika yapmayı nefes dahi alamayan CHP'nin içler acısı haline baktıkça ülkemiz adına üzülüyoruz.

Küresel ekonomi zorlu bir sınavdan geçmektedir. Uluslararası ticaret savaşları son bir haftada yeni bir boyuta evrildi."

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