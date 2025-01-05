Erdoğan: Silahları teslim etmek, örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da partisinin 8. olağan il kongresine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratrejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık.

Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatımızla da oradaki bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Teröristlere yönelik nokta operasyonlarımız ve hava harekatlarımız zaten devam ediyor.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimiyle birlikte bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Suriye'deki yeni yönetim ülkenin toprak bütünlüğünü be üniter yapısının korunması konusunda son derece kararlı bir tavır sergiliyor.

Gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer yol en kudretli dönemini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğuyla yüzleşmek olacaktır.

Türkiye düşmanlarının aklıyla iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleriyle karşılaşacaklardır. Silahın, şiddetin, terörün sırtına emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir.

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