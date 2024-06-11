Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i Beştepe’deki Saray'da kabul etti.

GÖRÜŞMEYİ İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURMUŞTU

Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşme yapacağını dün yapılan açıklamada İletişim Başkanlığı duyurmuş ve görüşme için Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Ateş arasında bir temas kurulduğu aktarılmıştı.

YARGILAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK



Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş’in iddianamesiyle ilgili olarak, “İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım” diyerek tepki göstermişti.



Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz’da başlayacak. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.