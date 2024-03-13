Erdoğan, Şırnak'ta konuşuyor: Devletin hataları elbette olmuştur

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta konuşuyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin gayesi eleştirdiklerinin yerine daha iyisini koymak değil; gayeleri ülkeyi tekrar eski terör günlerine döndürmektir. En küçük plan, projeleri olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim ise çok büyük hayallerimiz var. Türkiye Yüzyılı'yla ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.

Şırnak ile aramıza girmek isteyenler oldu, bu bölge ile bağımızı kesmek istediler. Devletin hataları elbette olmuştur ama bölüvü örgüt karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Biz bu sinsi oyunu bozduk.

Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır.

Etraftaki ateşin ülkemize sıçramasını engelliyoruz."

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