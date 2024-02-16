Erdoğan-Sisi görüşmesi Mısır basınında: "Türkiye'yi tutum değiştirmeye zorladık"

Mısır basınında Erdoğan-Sis görüşmesi kendisine geniş yer bulurken; gazeteci İbrahim İsa ziyaretin, Türkiye'yi Mısır'a karşı tutumunu değiştirmeye "zorlayan" Mısır'ın başarısı olarak gördüğünü söyledi.

Mısır basınında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti Mısır'ın başarısı olarak gösterildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 yıl aradan sonra Mısır’a giderek, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesi Mısır basınında büyük ilgi gördü.

Gazeteci İbrahim İsa, ziyaretin, Türkiye'yi Mısır'a karşı tutumunu değiştirmeye "zorlayan" Mısır liderliğinin "başarısını" gösterdiğini söyledi.

İsa, özel televizyon kanalı Al-Qahera Wal Nas TV'de yayımlanan programında, Sisi-Erdoğan görüşmelerini hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde Mısır politikalarını yansıtması bakımından çok önemli bir siyasi olay olarak nitelendirdi.

Yine özel Sada el-Balad TV'den hükümet yanlısı sunucusu Ahmed Musa da Kahire'de iki cumhurbaşkanı arasında yapılan toplantının bir zamanlar "hayal bile edilemez" olduğunu ve iki ülke arasındaki bağlarda büyük bir değişim olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Mısır'da Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler yapan devlet yanlısı medya kuruluşları, 11 yıllık aradan sonra Temmuz 2023'te resmen yeniden diplomatik ilişkiler kurulması ve iki ülke arasında yakınlaşma sinyallerinin ortaya çıkmasıyla daha ılımlı bir söylem benimsemeye başladı.

Birçok televizyon Sisi'nin Erdoğan'ı Kahire Havaalanı’nda karşılamasını ve ortak basın toplantısını yayımladı.

Erdoğan, Mısır'ın son Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ordu tarafından devrilmesini kınamış, Sisi hükümetinin yasa dışı ilan ettiği ve terör örgütü ilan ettiği Müslüman Kardeşler'i ise yıllarca desteklemişti.

İki ülke, Libya'daki çatışma nedeniyle de anlaşmazlık içindeydi.