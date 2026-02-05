Giriş / Abone Ol
Erdoğan, Sisi'ye TOGG hediye etti

Resmi temaslar için Kahire’de bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye TOGG hediye etti. Al-İttihadiye Sarayı’nda “Anadolu” rengindeki aracı inceleyen Sisi, Erdoğan’la birlikte TOGG’u kullanarak Türkiye-Mısır İş Forumu’nun düzenlendiği otele geçti.

  • 05.02.2026 05:14
  • Giriş: 05.02.2026 05:14
  • Güncelleme: 05.02.2026 05:31
Kaynak: AA
Fotoğraflar: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye TOGG'u hediye etti.

Resmi temaslar için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından, Sisi'ye "Anadolu" renginde TOGG armağan etti.

Al-İttihadiye Sarayı bahçesinde TOGG'un içinde fotoğraf çektiren ikiliye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Erdoğan daha sonra, Sisi'nin kullandığı TOGG ile Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nun yapıldığı otele geçti.

MISIR CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMASINDA TOGG VURGUSU

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Erdoğan'ın Sisi'ye hediye ettiği TOGG'a vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Sisi, Al-İttihadiye Sarayı'nın bahçesinde aracı inceledikten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yanına alarak Nasır bölgesinde bulunan ve Mısır-Türkiye İş Forumu'nun düzenlendiği El-Massa Oteli'ne kadar aracı bizzat kullandı." ifadelerine yer verildi.

