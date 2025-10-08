Erdoğan: Sivil anayasa irademiz baki

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında "anayasa" mesajı verdi. Erdoğan, "Türk demokrasisini sivil damgalı yeni anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de baki. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız" diye konuştu.

Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlediği grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının ilk bölümünde Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin mesajında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni süreçle ilgili kullandığı "Barış tek kanatlı bir kuş değildir" sözlerini kullandı. Barışın tüm yükünün Hamas ve Filistinlilere yüklenemeyeceğini kaydeden Erdoğan, "Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları bir an önce durdurulmalıdır" diye konuştu.

CHP'yi, belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden hedef alan Erdoğan, "Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"1 Ekim tarihi itibariyle başlayan yeni yasama yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz yasama yılında 113 birleşim boyunca gerçekten çok emek verdiniz. Meclis'imiz 32 kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı.

İklim Kanunu'ndan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na, Siber Güvenlik'ten emeklilerimizin maaş ve bayram ikramiyelerine kadar teklifi yasalaştırdık.

Meclis Gazze konusunda öncü oldu. Her birinizi tüm kalbimle tebrik ediyorum. Çoğu çocuk ve kadın 67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiği bu toplu kıyımın bir an önce son bulması için gereken ne ise yapıyoruz. İsrail bölgemizi felakete sürüklemek istiyor.

"BARIŞ TEK KANATLI BİR KUŞ DEĞİLDİR"

Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas ve Filistinlilere yüklenemez. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları bir an önce durdurulmalıdır. Sayın Trump'ın çabalarına rağmen olumlu atmosferi baltalayan İsrail saldırılarına devam etmektedir. Haydutlukla gidilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar.

Gazze'yi devasa enkaz yığınına çevirdiler ama ne yaptılarsa Gazze'nin direnişini kıramadılar, Gazze halkını teslim alamadılar. Zulüm olduğu sürece zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. Bugünkü görüşmeler kritik önemdedir. Güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. 5 Ekim'de 81 ilimizde özgürlüğe yürüyen milyonlara teşekkür ediyorum. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu ise Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulacaktır.

Biz siyaset yolculuğunu milletin kılavuzunda yapan bir partiyiz. Bu partiyi kuran millettir. Türkiye ekonomisini geleceğe taşıyacak dijital, yeşil dönüşüm alanında düzenlemeleri Meclis'e taşıyacağız.

"KUKLA GENEL BAŞKANLA ANCAK BU KADAR"

Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. AK Parti reformların partisidir. Türkiye'ye 23 yılda büyük dönüşümleri biz yaşattık. Belediyelerdeki rüşvet soruşturmalarının üzerine gidilmeli, milyarlarca TL peşkeş çekilmiş.

Beyefendi dün çıkmış daha çöpünü bile toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Ya sen önce millete su ver, milleti önce çöp dağlarından kurtar, rüşvet çamurunu bir temizle. Sizin hiç insafınız yok mu? 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan vatandaşımıza zerre kadar saygınız yok.

(Özgür Özel) Beyefendinin ortaya saçılan her skandala bahanesi var ama millete hesap verecek cesareti ve saygısı yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar. Verilen koordinatların dışına çıkamıyor.

Belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır.

"SİVİL BİR ANAYASA VATANDAŞLARIMIZIN EN BÜYÜK ÖZLEMİDİR"

Türk demokrasisini sivil damgalı yeni anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de baki. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız. Darbelerden değil milletin irfanından beslenen, demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen sivil bir anayasa vatandaşlarımızın halen en büyük özlemidir.

Kim siyaseti dost düşman kavramları üzerinden tanımlıyorsa Türkiye'ye ve Türk demokrasisine ihanet ediyor demektir. Siyasette böyle bir ayrımı reddediyoruz. Farklı siyasi çatılar altındaki aktörlerin asgari düzeyde de olması nezaketi koruması siyasetin doğasında vardır. Hiçbirimiz düşman değiliz.

"YASAMA YILININ İLK GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKAN TABLO UMUTLARIMIZI ARTIRDI"

Yeni yasama yılının ilk gününde ortaya çıkan tablo umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Siyasi partilerin bir araya gelmesi çok kıymetlidir. Dostane sohbetin eleştirilecek yanı yoktur olamaz. Hiçbirimiz düşman değiliz. Millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşturan rakipleriz, Demokrasi dairesin geniştir bunu daraltmak kimsenin haddi değildir. Ana muhalefetin daha ilk günde meclisten firar etmesi kendi bilecekleri iştir. Biz CHP'nin ene varlığı ile bahtiyar oluruz ne yokluğu ile kahroluruz. Ancak Gazi Meclis'e saygısızlığa kayıtsız kalmayız.

İlk oturumdan kaçarak millete hürmetsizlik etmişlerdir. Bir bardak çayı paylaştıkları için siyasi parti başkanları taşlanmıştır. Gazeteci, akademisyen, sosyal medya figürü linç korosu CHP'nin eseridir. Siyaseti dost düşman ikileminde gören CHP'nin eseridir. Linç korosunu karargahı da CHP genel merkezidir. yıllarca partimizi hedef alıp saldırdılar şimdi aynı koro fotoğraf karesine giren herkesi hedef alıyor, zorbalıkla baskı altına alıyor. Sayın Özel, bunu ne bize ne millete yutturabilirsiniz. Fotoğrafa verilen tepkiler CHP'nin faşist zihniyetinin dışavurumudur. Atalarımız can çıkar huy çıkmaz demişlerdir. Bunların durumu da aynısı. Onlar meşreplerinin gereğini yapacak biz de milletimiz için en doğrusunu yapacağız.

"TÜRKLER, KÜRTLER VE ARAPLAR OLARAK İSTİKBALİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizi de Türkiye Cumhuriyeti'nin güven veren dostluğuna kopmaz bağlarla bağlamak mecburiyetindeyiz.

(Terörsüz Türkiye) Sabotajlara karşı dikkatli ve temkinliyiz ama jeopolitik risklerin yükseldiği bir dönemde elimizi çabuk tutmamız gerektiğinin farkındayız. Tıpkı on asır önce olduğu gibi Türkler, Kürtler ve Araplar olarak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla istikbali birlikte inşa edeceğiz."