Erdoğan: Slogan Cumhuriyetçilerine aldırmadan, Cumhuriyet’e hizmetin eserle olacağını devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 29 Ekim Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul ettikten sonra gündeme ve güne dair açıklamalar yaptı. Açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle milli iradenin şahlanışıdır.

Bu millet binlerce yıldır olduğu gibi birbiriyle muhabbetle kucaklaştığı müddetçe Türkiye’nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili ve harici odak yoktur.

Devletimizi ilelebet payidar kılmak, milletimizi asırlık hayalleriyle buluşturmak için yoğun bir mücadele yürütüyoruz.

Sadece ülkemizin değil, medeniyet coğrafyamızın tamamına huzur ve istikrar getirecek Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz.

20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 dışa bağımlı bir ülke, gayretlerimiz neticesinde bugün dünyayla rekabet edebilir konuma yükselmiştir."

"SALONLARA İNDİRGEYEN CUMHURİYETÇİLER" VURGUSU

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Cumhuriyeti salonlara ve gardıroplara indirgemeye çalışan slogan Cumhuriyetçilerine aldırmadan, Cumhuriyet’e asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını 81 vilayetimize kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz.

Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde huzurun en üst seviyede egemen olduğu Türkiye'yi sabırla, azimle, sağduyuyla inşa etmekte kararlıyız."