Erdoğan sloganlara yanıt verdi: Gazze'ye önce ben gideceğim

Memleketi Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına yanıt verdi. Erdoğan, "Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz. Gazze’de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır" dedi.

Öte yandan Meclis’te muhalefet liderleriyle çekilen fotoğrafa yönelik eleştirileri de hedef alan Erdoğan, “Biz kardeşlik siyasetinin temsilcisiyiz. Muhalefet gerilimden besleniyor” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Rize’de "AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

MUHALEFET GERİLİMDEN BESLENİYORMUŞ!

Ana muhalefetin iddia, iftira ve saldırılarının hedefinde sadece biz yokuz. Bizim yanımıza, yöremize yaklaşan, bizimle bir çay sohbetini paylaşan tüm siyasi partiler ve aktörler de aynı saldırılarla muhatap oluyor.

Meclis açılışında yaşananları takip ettik. CHP'nin tetikçiler mangası topyekun bir linç furyası başlattılar. Tüm milletvekillerine, fotoğraf karesindeki genel başkanlara hakaretler savurdular. Türkiye'yi beraber yöneteceğiz dedikleri ittifak ortaklarını bile çileden çıkardılar. Güya savunduklarını iddia ettikleri ne kadar kavram varsa hepsini bir günde sadece bir fotoğraf karesi yüzünden rafa kaldırdılar.

Sadece bir fotoğraftan dolayı eski ittifak ortaklarına bunları yapanlar, ellerine güç geçince bu millete neler yapmaz? Biz kardeşlik siyasetinin temsilcisiyiz. Muhalefet gerilimden besleniyor. Onlar kutuplaştırmanın tarafında, biz kucaklaşmanın... Onlar belediyelere çökmüş kişilere çalışıyor, biz 86 milyona çalışıyoruz. Onlar slogan üretiyor, biz Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretiyoruz.

“TÜRKİYE’NİN İTİBARI TOPRAKLARININ ÖTESİNDE”

Türkiye, Türkiye’den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometre kareyle ufku sınırlandırılmayacak bir ülkedir. Türkiye’nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir.

Yaşadığımız her hadise bize bunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Türkiye kendi tabii mecrasında geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Nitekim ülkemiz aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi.

“GAZZE’DE BURUK DA OLSA İLK DEFA YÜZLER GÜLMEYE BAŞLADI”

Bölgedeki diğer Müslüman ülkelerde görüşmelere destek oldu. Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze’de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı.

Şunun altını tekrar önemle çiziyorum. Şahsınızda Filistin’i ve Filistinlileri selamlıyorum.

Kim ne derse desin. Gazze’li mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım bizim için de makbuldür.

Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz. Gazze’de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır.