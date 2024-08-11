Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'la görüştü: "İşbirliğinin önemi vurgulandı"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Somali ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olduktan sonra Türkiye'den kaçmıştı. Tepki çeken kaçışla ilgili hükümet ciddi bir adım atmazken olay kapatılmıştı.