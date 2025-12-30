Erdoğan: Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak konuşan Erdoğan, "Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen, Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. Bizler bu süreçte Somali'nin terörle mücadelesine kapsamlı desteğimizi sürdürdük, sürdürüyoruz. TURKSOM Askerî Eğitim Merkezi'nde Somali Ulusal Ordusuna verdiğimiz eğitimler ve ekipman desteğimizle teröre karşı Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik" dedi.

''2026 YILINDA SONDAJ FAALİYETLERİNE BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ''

Erdoğan, 2026'da Somali'de sondaj faaliyetlerine başlamayı planladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Somali ile enerji alanındaki işbirliğimiz günden güne güçleniyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemi'miz, Somali deniz alanlarında 9 ay süren araştırma faaliyeti yürüttü. 4 bin 465 kilometre karelik alanda yürütülen bu çalışmalarla ülke tarihinde bir ilke imza atıldı. Gelinen noktada 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır. Burada şu müjdeyi de sizlerle ve Somalili kardeşlerimle paylaşmak isterim. Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki gemimizden ilki Somali açıklarında, diğeri Karadeniz'de görev yapacak. Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle Bu alanda dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk.''

''SOMALİ'DE BİR UZAY LİMANI KURMAYI ÖNGÖRÜYORUZ''

Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı eliyle Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngördüklerini ifade ederek şunları kaydetti:

''İmzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. Üç fazdan oluşan projenin ilk fazının projelendirilmesini tamamlayıp Türkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına başladık.''

''İSRAİL'İN, SOMALİLAND'İ TANIMA KARARI GAYRİMEŞRUDUR''

Erdoğan, İsrail'in, Somaliland'i tanımasına da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

''Somalinin birlik ve bütünlüğünün her şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir. İsrail'in, Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu hükümeti; Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir. Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'de İsrail'in kararını reddeden açıklamalar yaptı. Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı. Ve kendisinin göreve geldiğinden itibaren ortaya koyduğu bizim de desteklediğimiz küresel barış vizyonu teyit eder nitelikteydi. Somali'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine vurgu yapan bütün bu açıklamaları oldukça kıymetli buluyoruz''

ŞEYH MAHMUD: ''NETANYAHU’NUN SALDIRGAN TAVRI KABUL EDİLEMEZ''

Erdoğan'dan sonra konuşan Şeyh Mahmud ise, '' Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditlerle karşılaştığı bu dönemde biz Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik. Netanyahu’nun (Somali'nin toprak bütünlüğüne karşı) saldırgan tavrı kabul edilemez'' dedi.