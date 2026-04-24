Erdoğan: Son 3 yıl vergi mükellefi olmayanların ülkemize gelmeleri halinde 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi almayacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda" konuştu.

Erdoğan, yurt dışında yaşayan ve son 3 yıl Türkiye'de vergi mükellefi olmayanların ülkeye gelmeleri halinde 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi alınmayacağını söyleyerek, "Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içerisinde düşük bir vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Yakında Meclis'imize sunacağımız kapsamlı düzenlemeyle ülkemizin çekim gücünü çok daha ileri taşıyacağız.

Uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz.

Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerindeki kazançlarda indirim oranını yüzde 100'e çıkarıyoruz.

Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurt dışında bulunan varlıklarını ekonomimize kazandıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içerisinde düşük bir vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlıyoruz.

Yurt dışında yaşayan, son 3 yıl ülkemizde vergi mükellefi olmayanların ülkemize gelmeleri halinde 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi almayacağız.

Türkiye ekonomisi daha büyük şokları absorbe edecek güce kavuşmuştur."