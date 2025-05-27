Erdoğan: Son dönemde yürütülen tahkikatları gayet olumlu karşılıyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Görevi, unvanı, konumu ne olursa olsun kamu malının usulsüz ya da savurgan şekilde kullanılması, beytülmalin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez" dedi.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu söyleyen Erdoğan, "İster atanmış ister seçilmiş olsun, kamu görevi ifa eden herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi: "Merkezi ve yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun kullanılması önceliğimizdir. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız."

"Son dönemde yürütülen tahkikatları gayet olumlu karşılıyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak adımın kazananı ülkemiz ve demokrasimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.