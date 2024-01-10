Erdoğan: Son günlerde 28 Şubatvari müsamere yapılıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri biliyoruz, bunların gayesi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmak" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen 'Valiler Buluşması'nda konuştu. Erdoğan,"Son günlerde karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri biliyoruz, bunların gayesi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmak" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"2023 hedefleriyle yola çıkmıştık, birileri dudak bükmüştü. Hamdolsun hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı, devletin ve milletin ortak programı ortak hayalidir. Küresel krizlerin ürünü ekonomik dalgalanmaları, insanları devletlerine düşman etmenin aracı haline getirmeye çalışıyorlar. Kış kışlığını gavur gavurluğunu elbette yapacaktır, bize düşen görev milletimizi tuzaklara karşı uyanık tutmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz. Son günlerde karşımıza çıkan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de hevesi de gayet iyi biliyoruz. Bu bayat oyunların gayesi bizim asıl vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Türkiye, kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir" dedi.