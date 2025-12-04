Erdoğan: Sosyal hizmetler başlığında çok iyi bir karneye sahibiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Engelli yurttaşların sorunlarını çözüme kavuşturmanın devlet olarak birincil öncelikleri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tüm bu çalışmalar doğası gereği işbirliği ve koordinasyonun birlikte çalışmasını zorunlu kılmaktadır" dedi.

Sosyal hizmetler başlığında çok iyi bir karneye sahip olduklarını savunan Erdoğan, Engelli kardeşlerimiizn haklarını sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da savunuyoruz. Çalışmalaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL YARDIMLARI İNSAN ONURUNU DİKKATE ALARAK GELİŞTİRDİK"

Erdoğan, sosyal hizmet konusundaki sorumluluklarını yerine getireceklerini söyledi.

"Tarihte ne yaparsanız yapın inkar edemeyeceğiniz gerçekler vardır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Selçuklu'dan bugüne tam bin yıldır bir ayağımızı buraya (Anadolu) sabitlerken diğeriyle bir dünyayı, 72 milleti dolaştık. Coğrafyamızın neredeyse her karışında sadece şehirleri inşa etmekle kalmadık, kalpleri de ihya ettik. Asırlardır düşüncemizin merkezinde daima insan vardır."

Devamla özellikle engellilere yönelik çalışmalardan örnekler veren Erdoğan, "Sosyal hizmetler politikalarında üzerimize düşen ne varsa yaptık, yapıyoruz" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Sosyal yardımları ve destek hizmetlerini insan onurunu dikkate alan bir bakış açısıyla geliştirdik" dedi.