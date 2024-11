Erdoğan: Sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaştı

AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Mustafa Kemal Atatürk için düzenlenen anma törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde saygıyla yad ediyoruz. Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza rabbimden rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Artık ilk asrını geride bırakıp Türkiye Yüzyılı'na adım atan Cumhuriyetimizin her alanda başarılı olması için çalışan, emek veren, ter döken tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'Hepimizin ortak hedefi ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır.' Hangi amaç için olursa olsun, bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her söz, her tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir. İdeolojik bölücülükten, ekonomik tetikçiliğe kadar geniş cephede izlerine rastladığımız marazi duruşların gerisindeki saikleri gayet iyi biliyoruz."

"TÜRKİYE GARDROP ATATÜRKÇÜLERİNDEN ÇOK ÇEKTİ"

Erdoğan, açıklamasında, "Türkiye bir dönem gardrop Atatürkçülerinden çok çekmiştir, bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin hem Atatürk'e, hem ülkemize, hem de milletimizin birlik ve bütünlüğüne verdiği zarar, Türkiye'nin yeminli düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaşmıştır" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Öyle ki Atatürk istismarcıları son dönemde terör örgütleri ve onların çeşitli isimler altındaki uzantılarıyla kol kola girecek, yan yana yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz."

"Tarihin bir kesimini yüceltip geri kalan binlerce yıllık birikimi ve medeniyeti reddeden varlıklarını yarınlara taşıyacak dayanaktan mahrum kalmış demektir" ifadesini kullanan Erdoğan, "Ne Gazi'yi ne de Cumhuriyet'in kurumlarını, değerlerini bu istismarcılara, bu köksüz ideoloji bezirganlarına terk etmedik ve terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...