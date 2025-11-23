Erdoğan: Soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk" dedi.

Erdoğan, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz" diye konuştu.

"Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada" diyen Erdoğan, "Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Barışa giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak, bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız" dedi.