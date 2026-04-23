Erdoğan: Süreç gayet olumlu ve aynı hızla devam ediyor; ana muhalefet ile görüşeceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu ve "'Terörsüz Türkiye' süreci gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Aynı hızla devam ediyor" dedi. Erdoğan, "Ana muhalefet ile de görüşürüz, neden görüşmeyelim" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan Erdoğan, burada siyasi parti başkanlarıyla kısa konuşmalar gerçekleştirirken basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan ayrıca DEM Parti'nin masasını da ziyaret etti. Bu görüşmeler sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Sürecin tıkanıp tıkanmadığı sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "'Terörsüz Türkiye' süreci gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Aynı hızla devam ediyor" dedi.

Resepsiyonda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise Erdoğan, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" yanıtını verdi.